TBS Foundation Salurkan Ratusan Hygiene Kit Kepada Warga Terdampak Gempa di Flores

jpnn.com, FLORES - TBS Foundation menyalurkan bantuan Hygiene Kit kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan pada Senin (17/8) sebagai bagian dari komitmen TBS Foundation untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi tanggap darurat dan masa pemulihan pascabencana.

Bantuan yang disalurkan berupa 200 Hygiene Kit dengan nilai total sebesar Rp50 juta, yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

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Adapun Hygiene Kit standar PMI yang diberikan berisikan sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, sikat gigi, pembalut wanita, dan handuk.

“Di tengah situasi yang dihadapi masyarakat di Flores dan wilayah NTT setelah gempa bumi, kami ingin segera hadir memberikan dukungan yang dapat memberikan manfaat secara langsung. Bantuan Hygiene Kit ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan masa pemulihan," ujar Ketua TBS Foundation, Juli Oktarina.

Sementara itu, Direktur Eksekutif TBS Foundation, Anugraha Dezmercoledi, menyampaikan respons terhadap situasi kemanusiaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar dukungan dapat diberikan secara efektif.

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“Bencana selalu membawa tantangan yang tidak mudah bagi masyarakat yang terdampak. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak menjadi penting, tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi bagian dari dukungan bersama untuk membantu masyarakat Flores dan NTT melewati masa sulit ini,” imbuhnya.

Melalui penyaluran bantuan ini, TBS Foundation berharap Hygiene Kit yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa serta memberikan dukungan dalam proses tanggap darurat dan pemulihan.