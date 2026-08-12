TC di Thailand, Persija Jakarta Fokus Peningkatan Fisik, Taktik dan Mental Tim

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand. Macan Kemayoran menyatakan bahwa fokus utama selama TC itu ialah meningkatkan aspek fisik para pemain.

"Setelah Piala Presiden 2026 usai, Pelatih Shin Tae Yong akan menggembleng anak didiknya melalui program latihan yang lebih intensif. Aspek fisik menjadi salah satu fokus utama dalam TC kali ini, yang juga akan diikuti dengan pematangan taktik dan mental tim," tulis laman resmi Persija, dikutip Rabu (12/8).

Persija telah berangkat ke Thailand pada Senin lalu dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu 23 Agustus. Setelah tiba di Jakarta, mereka dijadwalkan akan menggelar launching tim dan jersi baru, serta menggelar laga uji coba menghadapi Brisbane Roar. Sabtu (29/8) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Sebanyak 28 pemain mengikuti TC di Thailand, dengan beberapa nama lainnya akan menyusul. Ada juga pemain yang dipastikan tidak ambil bagian dalam TC kali ini.

Enam pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan, akan menyusul ke Thailand, Jumat (14/8).

Sementara itu, pemain yang tak mengikuti TC kali ini ialah Kwon Chang-hoon dan Mauro Zijlstra. Chang-hoon tengah menjalani pemulihan cedera betis (soleus strain) di Korea Selatan, sementara Zijlstra masih berada dalam fase akhir rehabilitasi pascacedera hamstring.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko berharap dengan TC di Thailand ini, timnya akan siap 100 persen menghadapi musim baru 2026/27, dengan laga pertama adalah laga tandang melawan Borneo FC pada 5 September.

“Training camp di Thailand bertujuan untuk memantapkan tim agar bisa mencapai level 100 persen. Ketika kami bermain di Piala Presiden lalu, tim kami baru berkumpul sekitar dua pekan dan beberapa pemain pun baru bergabung. Taktik dan fisik juga belum ditempa dengan baik,” ucap Ardhi.