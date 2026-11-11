TC Timnas Indonesia di Bali Bikin Ragnar Oratmangoen Tercengang

jpnn.com - Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali memberikan kesan tersendiri bagi Ragnar Oratmangoen.

Pemain Persib Bandung itu menaruh perhatian khusus pada kualitas fasilitas yang tersedia di Bali United Training Center, Gianyar.

Ragnar menilai tempat latihan milik Bali United tersebut memiliki sarana yang sangat mendukung persiapan sebuah tim profesional. Dia juga menikmati suasana pemusatan latihan yang berlangsung pada 9-17 November 2026.

Ragnar Oratmangoen Terpukau dengan Fasilitas Latihan

Bali United Training Center menjadi salah satu fasilitas yang mendapat apresiasi dari para peserta TC Timnas Indonesia.

Sebelum Ragnar, Beckham Putra juga memberikan penilaian positif terhadap tempat latihan tersebut.

Ragnar mengaku nyaman menjalani agenda bersama Skuad Garuda. Menurutnya, kondisi lingkungan latihan, dukungan cuaca, serta sarana yang tersedia membuat kegiatan tim berjalan menyenangkan.

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"Berlatih di tempat seperti ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan. Fasilitasnya sangat mendukung, ditambah cuaca yang bersahabat dan kesempatan bekerja bersama staf pelatih," ujar Ragnar.

Ragnar Menyambut Kehadiran Wajah Baru

Selain fasilitas latihan, Ragnar juga menyoroti komposisi pemain yang mengikuti pemusatan latihan kali ini.