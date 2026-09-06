TCL C7L Jadi Andalan Baru, Bawa Sensasi Layar Bioskop ke Ruang Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - TCL Indonesia makin agresif menggarap pasar televisi premium dengan menghadirkan TCL C7L SQD-Mini LED TV.

Produk tersebut menyasar konsumen yang menginginkan pengalaman menonton lebih imersif tanpa harus meninggalkan kenyamanan ruang keluarga.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan C7L dirancang bukan sekadar sebagai perangkat untuk menampilkan gambar.

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"Sejak tersedia di Indonesia, TCL C7L terus mendapat sambutan hangat dari konsumen," kata Evan Tang dalam keterangannya, Minggu (6/9).

Menurut dia, perkembangan kebutuhan konsumen menjadi salah satu alasan TCL terus menghadirkan teknologi baru pada lini televisinya.

"Kami melihat masyarakat Indonesia semakin menginginkan pengalaman hiburan yang lebih baik di rumah," ujarnya.

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TCL C7L mengandalkan 1.352 Precise Dimming Zones yang memungkinkan pengaturan cahaya lebih presisi pada berbagai bagian layar.

Teknologi itu membuat area terang dan gelap dapat ditampilkan secara lebih terkontrol.