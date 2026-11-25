jpnn.com, JAKARTA - TCL, salah satu merek elektronik global terkemuka, bersama Electronic City menghadirkan program "Upgradeversary: Big Upgrade, Big Prize".

Kolaborasi strategis ini menjadi wujud sinergi kedua perusahaan dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih bernilai sekaligus memperkuat komitmen untuk memberikan apresiasi kepada konsumen Indonesia.

Mengusung semangat Big Upgrade, Big Prize, program ini mengajak masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi teknologi elektronik dan perangkat rumah tangga TCL, dengan kesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik sebagai nilai tambah dari setiap pembelian.

Berlangsung pada 7 September hingga 31 Oktober 2026, program Upgradeversary diselenggarakan secara eksklusif di gerai Electronic City wilayah Jabodetabek dengan mekanisme undian berhadiah bagi konsumen yang melakukan pembelian produk TCL sesuai syarat dan ketentuan.

Melalui skema kesempatan undian berjenjang, konsumen dapat memperoleh satu hingga tiga kali kesempatan memenangkan hadiah berdasarkan kategori, jumlah, maupun kombinasi produk yang dibeli.

Mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci, program ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperbarui perangkat elektronik rumah tangga sekaligus menikmati keuntungan tambahan.

Inisiatif ini juga mencerminkan upaya TCL dan Electronic City dalam menghadirkan program ritel yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi turut membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen.

CEO TCL Indonesia Evan Tang menyampaikan kemitraan dengan Electronic City merupakan bagian penting dari komitmen TCL untuk terus mendekatkan inovasi teknologi kepada masyarakat Indonesia.