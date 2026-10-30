TCL Indonesia Ungkap Keunggulan True Mini LED

jpnn.com - JAKARTA - CEO TCL Indonesia Evan Tang menegaskan komitmen perusahaan menghadirkan teknologi televisi dengan kualitas visual premium melalui pengembangan True Mini LED dan Precise Dimming.

Menurut Evan inovasi teknologi layar tidak hanya berfokus pada reproduksi warna, tetapi juga kemampuan mengontrol pencahayaan agar menghasilkan gambar yang lebih tajam dan detail.

“TCL terus berkomitmen menghadirkan inovasi teknologi televisi yang tidak hanya mengedepankan kualitas visual, tetapi juga memberikan pengalaman menonton yang semakin imersif,” ujar Evan Tang dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan pengembangan teknologi dari QLED, QD-Mini LED, hingga SQD-Mini LED menjadi bagian dari upaya TCL menyempurnakan kualitas gambar televisi.

Di tengah makin beragamnya teknologi layar di pasaran, TCL juga mengajak konsumen memahami perbedaan karakteristik setiap teknologi sebelum menentukan pilihan.

QLED, misalnya, menggunakan teknologi Quantum Dot untuk menghasilkan lebih dari satu miliar warna dengan cakupan hingga 93 persen DCI-P3.

Sementara itu, True Mini LED TCL melalui QD-Mini LED menggabungkan Quantum Dot dengan ribuan zona pencahayaan yang dapat dikontrol secara independen.

Teknologi tersebut dikenal dengan Precise Dimming. Sistem ini mengatur intensitas cahaya pada area tertentu di layar untuk menghasilkan kontras lebih baik sekaligus mengurangi efek blooming atau pendaran cahaya di sekitar objek terang.