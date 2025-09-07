TCL Luncurkan TV Premium QD-Mini LED Q6C Eksklusif Online

jpnn.com, JAKARTA - TCL, merek global terkemuka sekaligus Mitra Olimpiade Dunia, resmi meluncurkan produk terbaru TV Premium QD-Mini LED Q6C secara eksklusif melalui platform online.

Kehadiran produk ini menegaskan komitmen TCL dalam menghadirkan teknologi terdepan bagi konsumen Indonesia.

Sebagai Merek TV Mini LED No. 1 Global, TCL menghadirkan inovasi dengan menggabungkan teknologi QD (Quantum Dot) dan Mini LED.

Kombinasi ini diklaim mampu menghasilkan warna lebih kaya, kontras tajam, serta tingkat kecerahan optimal untuk pengalaman menonton premium.

“TV TCL Q6C hadir sebagai definisi baru dari TV sempurna. Kami menggabungkan lima teknologi gambar terbaik, termasuk QLED dengan Mini LED dan 144Hz Native Refresh Rate, untuk menghasilkan visual detail, kaya warna, dan mulus,” ujar Evan Tang, CEO TCL Indonesia, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9).

Evan menambahkan, TCL juga menaruh perhatian khusus pada kenyamanan pengguna. TV Q6C dilengkapi enam fitur perlindungan mata canggih seperti Low Blue Light dan Flicker Free, serta sistem audio ONKYO 2.1 Hi-Fi yang telah tujuh kali meraih penghargaan home theater dunia.

TCL Q6C akan tersedia mulai 8 September pukul 20.00 WIB melalui toko resmi TCL di Shopee.

Konsumen bisa mendapatkan penawaran khusus, termasuk gratis soundbar untuk pembelian ukuran 65–75 inci serta undian Lucky Draw Nintendo Switch untuk transaksi periode 9.9.