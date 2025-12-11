TCL T61C, QLED TV Entry-Level dengan Teknologi Premium dan Harga Terjangkau
jpnn.com, JAKARTA - TCL Indonesia kembali menegaskan posisi TCL T61C QLED TV sebagai salah satu produk entry-level paling kompetitif di pasar televisi nasional.
Model ini menawarkan kombinasi antara teknologi layar premium dan harga terjangkau, menyasar konsumen yang menginginkan pengalaman menonton sinematik tanpa beban biaya tinggi.
TCL T61C mengusung konsep “Satu Layar Miliaran Warna” berkat penggunaan teknologi QLED berbasis Quantum Dot.
Teknologi ini memungkinkan TV menghasilkan lebih dari satu miliar warna cerah dan akurat, didukung material Quantum Crystal yang diklaim mampu menjaga ketahanan warna hingga 10 tahun tanpa pudar.
CEO TCL Indonesia, Evan Tang, mengatakan bahwa T61C merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas akses terhadap teknologi premium.
“TCL T61C adalah bukti komitmen kami untuk mendemokratisasi teknologi QLED. Ini bukan hanya TV entry-level, tetapi investasi dalam hiburan rumah yang imersif dan tahan lama,” ujar Evan, dalam keterangannya, Kamis (11/12).
Dalam hal kualitas visual, T61C dilengkapi lima teknologi inti: QLED dengan miliaran warna, HDR10+ untuk rentang dinamis yang lebih luas, prosesor AiPQ untuk optimasi cerdas, panel HVA dengan kontras tinggi, serta 120Hz VRR Game Accelerator yang memberikan pengalaman gaming lebih mulus. Kombinasi ini membuat T61C mampu menampilkan detail visual yang halus dan hidup.
TCL juga memperkuat kenyamanan penggunaan lewat lima fitur perlindungan mata, seperti Natural Light Display, Low Blue Light, Flicker Free, Dolby Vision IQ, dan teknologi MEMC.
TCL memperkuat posisi T61C sebagai QLED TV entry-level unggulan dengan gambar miliaran warna.
