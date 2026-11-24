Tebing 15 Meter Longsor Timpa Tiga Rumah di Tasikmalaya, Seorang Lansia Tewas
jpnn.com, TASIKMALAYA - Bencana tanah longsor dari tebing setinggi sekitar 15 meter menimpa tiga rumah warga di Kampung Mulagaman, Desa Mandalahurip, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/11/2026) pagi.
Peristiwa ini mengakibatkan seorang lanjut usia bernama Dayah, 70, meninggal dunia, sementara seorang warga lainnya, Yaman, 40, selamat dengan kondisi luka ringan.
Kapolsek Salopa AKP Bebeng Subekti menjelaskan bahwa material longsor berasal dari tebing dengan ketinggian sekitar 15 meter yang menimpa tiga rumah warga.
"Atas kejadian tersebut terdapat korban sebanyak dua orang, saudari Dayah meninggal dunia, dan saudara Yaman mengalami luka ringan," kata AKP Bebeng di Jatiwaras, Tasikmalaya, Senin malam.
Bebeng menuturkan bencana tanah longsor tersebut dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Jatiwaras. Longsor terjadi pada Senin sekitar pukul 06.30 WIB dan mengakibatkan tiga unit rumah warga ambruk akibat tertimbun material tanah.
Adanya kejadian itu, kata dia, jajarannya bersama aparatur pemerintah setempat, BPBD, Basarnas, Tagana, dan warga sekitar melakukan proses evakuasi terhadap dua orang yang tertimbun tanah itu.
Ia menyampaikan, petugas berhasil mengevakuasi Dayah yang saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban satu lagi Yaman sempat terjebak dan terhimpit bangunan dengan kondisi hidup dan bisa berkomunikasi sampai akhirnya berhasil dievakuasi.
"Kapolsek Salopa beserta anggota Polsek, unsur pemerintahan, BPBD, Basarnas, Tagana, dan warga sekitar bersama-sama melaksanakan evakuasi dengan menggunakan alat seadanya," katanya.
Bencana tanah longsor menimpa tiga rumah warga di Kampung Mulagaman, Desa Mandalahurip, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/11).
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