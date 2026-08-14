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Tebing Lereng Bukit PETI Desa Hulawa Longsor, Lima Warga Tewas Tertimbun Material

Tebing Lereng Bukit PETI Desa Hulawa Longsor, Lima Warga Tewas Tertimbun Material
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Personel Polres Pohuwato melakukan pemasangan garis polisi di sekitar lokasi insiden tanah longsor di kawasan pertambangan emas tanpa izin Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. ANTARA/HO-Humas Polda Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - Sebanyak lima dari enam warga tewas tetimbun tanah longsor di kawasan lereng bukit pertambangan emas tanpa izin (PETI) Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo Komisaris Besar Polisi Marupa Sagala  di Gorontalo, Jumat, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (12/8) sekitar pukul 17.30 Wita saat para korban beraktivitas di lokasi PETI.

"Data awal yang kami terima, ada enam orang korban. Lima ditemukan meninggal dunia, dan satu orang mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit," kata Sagala.

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Setelah menerima informasi kejadian, kepolisian bersama masyarakat setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.

Berkat kerja sama seluruh pihak, para korban berhasil ditemukan dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Untuk mencegah jatuhnya korban tambahan, personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pohuwato menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dan memasang garis polisi.

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Namun, proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dihentikan sementara karena masih terjadi longsor susulan di kawasan tersebut.

Kepolisian mengkhawatirkan kondisi itu membahayakan keselamatan personel sehingga proses olah TKP untuk mendalami penyebab dan kronologi kejadian belum dapat dilanjutkan.

Sebanyak lima dari enam warga tewas tertimbun tanah longsor di kawasan lereng bukit pertambangan emas tanpa izin di Buntulia, Pohuwato, Gorontalo, Rabu (12/8).

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