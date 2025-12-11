Technogym Hadirkan The Future of Performance Training

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya minat pada sports science dan latihan berbasis data di Indonesia, Technogym hadir di Indonesia Sports Summit 2025 dengan membawa berbagai teknologi dan solusi training terbarunya.

Acara yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, ini menunjukkan posisi Technogym sebagai mitra global dalam pengembangan ekosistem olahraga nasional.

Diundang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kehadiran Technogym sekaligus memperlihatkan komitmen panjang perusahaan untuk memperkuat ekosistem olahraga Tanah Air melalui inovasi, pendekatan training berbasis data, dan edukasi berkelanjutan.

Para pengunjung dapat menjajal langsung perangkat mutakhir Technogym, melakukan penilaian kebugaran melalui Technogym Checkup, hingga mengikuti sesi workout bersama pelatih bersertifikasi.

Salah satu sesi spesial dipandu oleh Andrea Bimo yang membawakan kelas “Move For You” sebagai bagian dari rangkaian aktivitas di booth.

Dalam area pameran, Technogym menampilkan sejumlah teknologi performance dan wellness terbaru, seperti: Skill Line: Dirancang bersama atlet, pelatih, dan institusi riset akademik, perangkat ini mengusung patent pending Multidrive Technology untuk meningkatkan Power, Speed, Stamina, dan Agility.

Biostrength: Sistem patented Biodrive berbasis teknologi aerospace yang didukung AI memastikan aktivasi neuromuskular optimal serta eksekusi latihan yang presisi.

Technogym Checkup: Assessment station berbasis AI yang menganalisis parameter fisik dan fungsional, lalu memberikan program latihan presisi yang dipersonalisasi.