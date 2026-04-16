Tecno Merilis Ponsel 4G Rp 3 Jutaan, Spesifikasinya Enggak Murahan

Tecno Spark 50 4G. Foto: tecno

jpnn.com - Di tengah persaingan ponsel kelas menengah ke bawah yang kian padat, Tecno kembali menarik perhatian lewat Tecno Spark 50 4G.

Perangkat hadir sebagai alternatif terjangkau di kisaran harga 16.999 Rupee atau Rp 3 jutaan, dengan sejumlah spesifikasi yang terbilang agresif di kelasnya.

Spark 50 4G menjadi pelengkap lini Spark 50 setelah sebelumnya versi 5G diperkenalkan pada Maret 2026.

Meski tidak membawa konektivitas generasi terbaru, versi 4G ini justru menonjolkan daya tahan dan fitur praktis.

Salah satu daya tarik utamanya ada pada baterai berkapasitas 7.000 mAh, wow.

Dipadukan dengan chipset MediaTek Helio G81, ponsel menyasar pengguna yang membutuhkan ponsel tahan lama.

Di sisi tampilan, Tecno menyematkan layar LCD 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang cukup mulus saat scrolling maupun bermain gim ringan.

Soal fotografi, tersedia kamera utama 50 MP di belakang serta kamera depan 8 MP yang cukup untuk kebutuhan swafoto dan video call.

