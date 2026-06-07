Tecno Pova 8 Meluncur Pekan Depan, Baterai Diklaim Lebih Awet

jpnn.com - Produsen ponsel asal China, Tecno Mobile mengonfirmasi akan meluncurkan Pova 8 pada Kamis (11/6).

Namun menjelang debut publik, Tecno mulai mengungkap bocoran mengenai detail pembaruan pada ponsel itu dibandingkan generasi sebelumnya.

Bocoran spesifikasi tersebut terungkap setelah Tecno mengunggah di media sosial.

Dalam unggahan tersebut, Pova 8 memiliki daya tarik karena memiliki baterai berkapasitas 8.000 mAh.

Baterai itu diklaim siap mendukung penggunaan intensif sepanjang hari, bahkan lebih lama dibanding smartphone yang beredar saat ini.

Gadgets360 pada Sabtu (6/6) melaporkan ponsel pintar yang masuk ke dalam segmen kelas menengah itu akan ditawarkan chipset MediaTek Dimensity 7100.

Informasi tersebut muncul setelah perangkat yang diduga sebagai Pova 8 terdeteksi dalam basis data Geekbench.

Menariknya, ponsel pintar ini bakal menjalankan sistem operasi berbasis Android 16 sejak pertama kali dipasarkan.