Teddy Beberkan Komitmen Prabowo untuk Pendidikan, Termasuk Gratiskan SD hingga Kuliah
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong perluasan akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak Indonesia.
Perluasan akses pendidikan itu disebut tanpa memandang keluarga maupun latar belakang.
Dia menegaskan Prabowo berupaya menghadirkan pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
“Setiap anak Indonesia, dari keluarga dan latar belakang apa pun, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depannya,” ucap Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).
Teddy menyebutkan pemerintah juga terus melakukan perbaikan terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak agar anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak.
“Memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan yang rusak, agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan layak,” kata dia.
Perhatian juga diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan gaji guru sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Pemerintah sebelumnya juga telah menjalankan langkah peningkatan kesejahteraan serta pengembangan kompetensi guru,” tuturnya. (dit/jpnn)
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Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong perluasan akses pendidikan yang layak dan setara
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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