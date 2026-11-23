jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Korea Lee Jae Myung mengenai rencana kehadiran grup musik BTS di Indonesia pada akhir Desember 2026.

Teddy mengatakan bahwa agenda kehadiran BTS turut dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin pada KTT ASEAN di Filipina beberapa waktu lalu.

Pembicaraan tersebut melanjutkan perbincangan kedua pemimpin pada April 2026 mengenai keinginan Presiden Prabowo untuk mendatangkan lebih banyak artis K-Pop ke Tanah Air.

Kehadiran musisi Korea menjadi salah satu perhatian dalam komunikasi kedua pemimpin terkait hubungan budaya antarmasyarakat.

“Saat KTT ASEAN lalu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kehadiran grup BTS di Indonesia akhir Desember ini, terlebih konsernya akan berlangsung selama tiga hari penutup akhir tahun ini,” ujar Teddy dalam keterangannya, pada Senin (23/11).

Teddy juga menyoroti kesiapan penyambutan BTS dan para penggemarnya dari berbagai penjuru.

“Bandara Soekarno-Hatta hingga kawasan Gelora Bung Karno disebut akan disiapkan dengan nuansa ungu untuk menyambut kelompok penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY,” kata dia.

Dari diplomasi dua kepala negara hingga panggung musik internasional, penghujung 2026 diharapkan menjadi momentum ketika Indonesia bukan sekadar tuan rumah konser dunia, tetapi juga menjadi pusat perhatian dunia. (dit/jpnn)