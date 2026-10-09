Teddy Nyaris Tertinggal Rombongan Presiden, Lihat Itu Perempuan Berpose 2 Jari

jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya nyaris tertinggal rombongan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Momen itu terjadi setelah Teddy dikerubuti karyawan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk berfoto bersama.

Teddy yang berada di lokasi setelah Presiden Prabowo meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp180 triliun, melayani permintaan sejumlah karyawan IWIP yang ingin berfoto bersama.

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Para karyawan yang masih mengenakan seragam kerja tersebut tampak mengerubungi Teddy sambil mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen. Sebagian pekerja juga terlihat mengenakan pakaian keselamatan berwarna oranye.

Teddy terlihat tersenyum dan melayani permintaan foto dari para karyawan di tengah persiapan rombongan Presiden Prabowo untuk melanjutkan perjalanan.

Antusiasme para pekerja membuat Teddy harus bergegas menyusul rangkaian kendaraan Presiden setelah sesi foto bersama tersebut.

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Presiden Prabowo meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun berupa ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peluncuran 11 proyek program hilirisasi

Sebanyak 11 proyek tersebut terdiri atas komersialisasi empat proyek industri dan pembangunan tujuh proyek industri baru di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).