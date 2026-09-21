Teddy Sebut Pemerintah Kerahkan 64 Pesawat dan 54.394 Personel Tangani Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, sejak Agustus, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.

Lalu, sebanyak 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 pesawat TNI terus bergerak melakukan water bombing.

“Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan water bombing,” ucap Teddy.

Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga terus bergerak di lapangan.

Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, sukarelawan, serta masyarakat.

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“Didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin meluas,” kata dia.

Die mengeklaim bahwa Presiden Prabowo dan jajaran mengerahkan seluruh kekuatan dalam penanganan karhutla.