menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Teddy Sebut Pemerintah Kerahkan 64 Pesawat dan 54.394 Personel Tangani Karhutla

Teddy Sebut Pemerintah Kerahkan 64 Pesawat dan 54.394 Personel Tangani Karhutla

Teddy Sebut Pemerintah Kerahkan 64 Pesawat dan 54.394 Personel Tangani Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gambar pesawat yang dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, sejak Agustus, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.

Lalu, sebanyak 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 pesawat TNI terus bergerak melakukan water bombing.

Baca Juga:

“Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan water bombing,” ucap Teddy.

Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga terus bergerak di lapangan.

Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, sukarelawan, serta masyarakat.

Baca Juga:

“Didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin meluas,” kata dia.

Die mengeklaim bahwa Presiden Prabowo dan jajaran mengerahkan seluruh kekuatan dalam penanganan karhutla.

Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI