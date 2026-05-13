Teddy Setahun Menjabat Seskab, Harta Kekayaan Langsung Naik Rp 4,7 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Harta kekayaan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya diketahui naik Rp 4,7 miliar sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan informasi dalam LHKPN dengan pelaporan 31 Desember 2025, Teddy mempunyai harta kekayaan Rp 20.116.632.669. Sementara, LHKPN 2024 Teddy sebesar Rp 15.380.000.000.

Dari total hartanya, Teddy tercatat memiliki harta tanah dan bangunan sejumlah Rp 9,045 miliar pada 2025.

Untuk 2024, harta tanah dan bangunan sejumlah Rp 8,20 miliar. Teddy mempunyai tanah dan bangunan di Sragen, Minahasa, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Lalu, untuk harta berupa alat transportasi dan mesin sebesar Rp 1,21 miliar pada 2025 dan Rp 1,33 pada 2024.

Alumnus Akademi Militer itu diketahui memiliki mobil Toyota Jeep, Fortuner, dan Honda CRV.

Seskab itu mempunyai harta bergerak lainnya Rp 638 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 7,7 miliar pada 2025.

Sementara di 2024, Teddy mempunyai harta bergerak lainnya Rp 4,68 miliar, kas dan setara kas Rp 1,17 miliar pada 2024.(mcr4/jpnn)