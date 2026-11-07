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Teddy Ungkap 4 Rencana Besar Prabowo, Ada Kereta Api Bali hingga Wajah Baru Monas

Teddy Ungkap 4 Rencana Besar Prabowo, Ada Kereta Api Bali hingga Wajah Baru Monas
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Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ikut dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11). Foto dok. Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memiliki empat rencana besar untuk mengubah wajah infrastruktur dan fasilitas publik di Indonesia.

Sejumlah proyek ambisius disiapkan, mulai dari revitalisasi Stasiun Gambir hingga pembangunan jaringan kereta api di Bali.

Rencana tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya seusai pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11).

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Teddy membeberkan empat agenda utama yang menjadi perhatian Prabowo, yakni revitalisasi Stasiun Gambir, penataan kawasan Monumen Nasional (Monas), pembangunan Museum Agung Nasional atau Grand National Museum, serta pengembangan kereta api di Bali.

Menariknya, Prabowo tidak ingin proyek-proyek tersebut hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa.

Salah satu rencana yang mendapat perhatian khusus Prabowo ialah revitalisasi Stasiun Gambir di Jakarta Pusat.

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Menurut Teddy, stasiun yang telah beroperasi sejak era 1970-an itu belum pernah mengalami renovasi besar.

Prabowo menginginkan Stasiun Gambir tampil dengan wajah baru.

Seskab Teddy ungkap 4 rencana besar Presiden Prabowo, ada kereta api Bali hingga wajah baru Monas.

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