TeethTalk Academy Cetak Dentfluencer Kredibel, Dukung Edukasi Kesehatan Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Dental influencer, Dr. Milad Shadrooh menilai media sosial kini memberikan peluang besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya rutin pergi ke dokter gigi.

Penggunaan platform digital dianggap menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjangkau khalayak luas.

Dia memandang kehadiran media sosial juga berpotensi besar untuk mengubah perspektif negatif masyarakat yang selama ini menganggap kunjungan ke dokter gigi sebagai hal yang menakutkan.

Transformasi sudut pandang itu menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan kesehatan mulut dan gigi.

“Bagi banyak orang, kunjungan ke dokter gigi masih terasa menakutkan, yang sering kali berawal dari persepsi terhadap kesehatan gigi itu sendiri. Media sosial memberikan peluang besar bagi dokter gigi untuk mengubah hal tersebut," kata Milad Shadrooh, dikutip dari keterangan pers, Jumat (10/4).

Menurut Milad, melalui pendekatan yang lebih menarik, humanis, dan mudah dipahami, cara pandang masyarakat terhadap perawatan gigi dapat berubah secara perlahan.

Hal itu diharapkan mampu meruntuhkan hambatan psikologis yang selama ini menghalangi masyarakat untuk melakukan perawatan medis.

Pentingnya edukasi ini diperkuat oleh data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan RI yang menunjukkan bahwa sekitar 96% masyarakat tidak mengunjungi dokter gigi dalam satu tahun terakhir.