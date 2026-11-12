Tegakkan Muruah Negara Hukum, Wayan Sudirta: Bedah Tuntas Urgensi Konstitusional HMP Kasus Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH menyatakan dukungannya terhadap wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sudirta menegaskan bahwa HMP bukanlah bentuk kudeta politik atau manuver partisan yang inkonstitusional, melainkan justru jalan keluar paling terhormat dan konstitusional untuk mengakhiri polemik yang meresahkan publik.

"Sebagai negara hukum, kita tidak boleh membiarkan diskursus kebangsaan kita disandera oleh rumor, desas-desus, atau peradilan jalanan (trial by the press). Jika memang ada dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran serius, konstitusi kita telah menyediakan jembatan emasnya: Hak Menyatakan Pendapat. Ini adalah momentum bagi DPR untuk membuktikan tajinya dalam menjalankan fungsi pengawasan tertinggi," tegas Wayan Sudirta, Rabu (11/11).

Sebagai praktisi hukum dan legislator, Sudirta menjabarkan bahwa konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen sangat melindungi lembaga kepresidenan dari pemakzulan yang murni bersifat politis (mosi tidak percaya). Oleh karena itu, HMP adalah ujian berlapis yang menjamin objektivitas.

Secara komprehensif, Sudirta membedah landasan konstitusional dan prosedural HMP yang berporos pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3:

1. Pasal 7A UUD 1945, merupakan syarat Limitatif Pemakzulan. HMP harus bersandar pada dalil yang limitatif. Pemberhentian hanya bisa dilakukan jika terbukti ada pelanggaran hukum berat (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela) atau tidak lagi memenuhi syarat.

"Artinya, kita di DPR dituntut untuk menyajikan rumusan tuduhan yang berbasis fakta hukum yang konkret, bukan sekadar asumsi ketidaksukaan politik," ujar Sudirta.

2. UU MD3: Barikade Konsensus Politik di Parlemen. Proses HMP dirancang sangat ketat.