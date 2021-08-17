Tegang Penangkapan Maling Motor di Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap seorang pencuri motor di sekitar Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro pelaku berinisial JT ditangkap di sekitar Jalan Swasembada, Tanjung Priok.

Pencurian tersebut terjadi di RW 03 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Selasa (27/1) pukul 22.00 WIB dan sempat menyebar di media sosial Instagram pada akun @jakut_update.

Kejadian bermula sekitar pukul 19.30 WIB, saat dua pelaku mulai berkeliling mencari sasaran di Tanjung Priok.

"Sekitar pukul 22.00 WIB, para pelaku menemukan target satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman rumah, Jalan Enim, Kelurahan Sungai Bambu," kata Handam di Mapolsek Tanjung Priok, Rabu.

Salah satu pelaku berinisial JT bertindak sebagai eksekutor dengan membongkar kunci motor menggunakan kunci palsu untuk pencurian kendaraan (kunci pas) dan alat bantu lainnya.

Setelah berhasil, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut.

Namun, aksi tersebut diketahui warga sekitar yang kemudian berteriak dan melakukan pengejaran.