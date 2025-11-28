Tegang! Polisi Ditembaki Ketika Gerebek Sarang Narkoba di Pekalongan

jpnn.com, PEKALONGAN - Polisi melakukan penggerebakan terhadap tempat yang diduga sebagai sarang narkoba di Pekalongan, Jawa Tengah.

Dalam penggerebakan yang diwarnai aksi penembakan kepada petugas itu, ada 28 butir psikotropika jenis Alprazolam yang disita.

Selain itu, polisi juga menyita sepucuk airsoft gun merek Baretta tipe M84 dan dua bilah senjata tajam (sajam).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyebut ada tiga orang yang ditangkap di lokasi, yakni A, KA, dan MA.

Dalam pemeriksaan, KA mengaku memperoleh obat terlarang itu dari seseorang berinisial A.

Berdasarkan pengakuan tersebut, tim bergerak ke rumah A di wilayah Pekalongan. Namun setibanya di lokasi, polisi justru disambut perlawanan.

Baca Juga: IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

“Saat anggota kami tiba, tiba-tiba keluar beberapa orang dari rumah itu, salah satunya membawa senjata api. Terjadi penembakan ke arah petugas,” kata Kombes Artanto, Jumat (28/11).

Peluru diarahkan ke mobil yang digunakan anggota, menghantam kaca depan kiri hingga pecah. Untungnya tidak ada petugas yang terluka karena berhasil menghindar.