Teganya Kau, Lyodra Rilis Lagu Ciptaan Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lyodra akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Teganya Kau.

Menariknya, lagu tersebut merupakan ciptaan dari seorang penggemar Lyodra yang bernama Tri Adinata.

Tri Adinata yang berprofesi sebagai guru les vokal dan content creator asal Medan itu pertama kali mengunggah lagu Teganya Kau di media sosial pada 2023.

Lyodra yang mendengar lagu tersebut pun tertarik untuk menyanyikannya dan akhirnya berkolaborasi bersama untuk proses produksi.

"Waktu lihat konten beliau (Tri Adinata) di media sosial aku merasa lagu ini pas banget dengan karakter vokalku jadi aku tertarik untuk menggarap lagu ini. Akhirnya, salah satu timku kontak beliau untuk ajak kolaborasi, lanjut workshop, dan hasilnya seperti yang sudah dirilis, puas banget,” kata Lyodra.

Peluncuran Teganya Kau membuktikan Lyodra membawa rezeki untuk para penggemar.

Teganya Kau merupakan lagu patah hati yang bernuansa sendu. Lagu itu menceritakan kekecewaan seseorang yang dikhianati oleh pasangannya. Sebuah cerita yang kerap terjadi dalam suatu hubungan percintaan.

"Lagu ini memang deep banget, sebuah kisah patah hati, dikecewakan, dikhianati. Perasaan sedih sekaligus marah bercampur aduk jadi satu di lagu ini,” ujar Lyodra.