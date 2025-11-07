Tegas, Bea Cukai Batam Musnahkan Ratusan Ton Barang Ilegal

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam memusnahkan barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil penindakan periode tahun 2025.

Secara keseluruhan, jumlah barang yang dimusnahkan pada Rabu (5/11) tersebut mencapai 136 ton, dengan nilai estimasi sekitar Rp15,8 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp12,4 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah menyampaikan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan hingga Juli 2025 yang telah ditetapkan statusnya sebagai BMMN.

Baca Juga: UMKM Binaan Bea Cukai Purwokerto Sukses Ekspor Perdana 16 Ton Cocopeat ke Taiwan

Pemusnahan itu dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kantor Bea Cukai Batam serta PT Desa Air Cargo.

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis komoditas, antara lain: 13,8 juta batang barang kena cukai hasil tembakau dan 1,6 kilogram tembakau iris 3.834 botol dan 2.674 kaleng minuman beralkohol (MMEA), dan 2.297 koli pakaian bekas (ballpress).

Kemudian 201 unit handphone dan tablet, serta 1.036 perabotan rumah tangga, 751 makanan dan obat tidak layak edar, 491 oli dan produk kimia, dan 125 material logam, 61 senapan angin dan komponennya, - 30 barang pecah belah, 14 mainan dan sex toys, serta 6 unit scrap elektronik dan besi.

“Kegiatan ini merupakan bukti nyata upaya kami dalam memastikan seluruh barang hasil penindakan ditangani secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kami pun berkomitmen menegakkan aturan secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha,” tegas Zaky.

Selain itu, kinerja pengawasan Bea Cukai Batam juga menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2025.