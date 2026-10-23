Tegas, Bea Cukai Bersama BNN-Polri Tindak Kapal Pengangkut 1,16 Ton Ketamin di Sumut

jpnn.com, MEDAN - Tim gabungan Bea Cukai, BNN, dan Bareskrim Polri menindak MT Global 168, kapal pengangkut yang terbukti membawa 1,16 ton ketamin HCL di Perairan Timur Laut Tanjung Siapi-Api, Sumatra Utara pada Selasa (20/10).

Penindakan ini merupakan hasil pengembangan analisis bersama setelah penegahan kapal MV Fuchangxing 1 pada September 2026.

Dari hasil analisis data dan informasi kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba, tim gabungan mengidentifikasi adanya keterkaitan antara MV Fuchangxing 1 dan MT Global 168.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi ketiga instansi untuk melakukan pemantauan bersama dan memperkuat koordinasi sebagai langkah persiapan operasi gabungan.

Pada Senin (19/10), Bea Cukai, BNN, dan Bareskrim Polri menyepakati pelaksanaan operasi penindakan MT Global 168 menggunakan kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan kapal patroli Baharkam Polri KP Murai 4018.

Tim patroli bertolak dari Dermaga Kuala Tanjung untuk melakukan pengejaran menuju titik pertemuan.

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Berselang sehari, tepatnya pada Selasa (20/10), tim patroli BC 20006 berhasil mengamankan MT Global 168 beserta 8 awak kapal MT Global 168 yang terdiri dari 7 orang warga negara Indonesia dan seorang WN Taiwan.

Berdasarkan keterangan para awak kapal, terdapat pemuatan 58 karung yang diduga berisi 1,16 ton ketamin.