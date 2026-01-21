Tegas, Bea Cukai Cilacap Gagalkan Peredaran 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal di Kebumen 

jpnn.com, CILACAP - Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01).

Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Cilacap.

Barang bukti yang diamankan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Baca Juga: Bea Cukai Tekan Peredaran Rokok Ilegal di 2 Daerah Ini Lewat Edukasi dan Koordinasi

Dari hasil penindakan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar apabila peredaran rokok ilegal itu tidak dihentikan.

Atas perbuatan tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap, Dwijanto Wahjudi menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari dukungan Bea Cukai terhadap program Gempur Rokok Ilegal yang tengah digalakkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Bos HS Bangun Pabrik Rokok di Lampung Sebagai Wujud Bakti Tanah Kelahiran

"Melalui program tersebut, Kementerian Keuangan mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil di sektor industri hasil tembakau," ujarnya.

Dwijanto menyampaikan apresiasi atas partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal.