Tegas, Bea Cukai Cilacap Gagalkan Peredaran 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal di Kebumen
jpnn.com, CILACAP - Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01).
Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Cilacap.
Barang bukti yang diamankan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Dari hasil penindakan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar apabila peredaran rokok ilegal itu tidak dihentikan.
Atas perbuatan tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap, Dwijanto Wahjudi menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari dukungan Bea Cukai terhadap program Gempur Rokok Ilegal yang tengah digalakkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.
"Melalui program tersebut, Kementerian Keuangan mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil di sektor industri hasil tembakau," ujarnya.
Dwijanto menyampaikan apresiasi atas partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal.
Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Jelaskan Hal Ini ke Mahasiswa UM Gresik & Unisya Lumajang
- Perdana, PT Leaden Indonesia Lepas Ekspor Komponen Kelistrikan dari Bandung ke Jepang
- Bea Cukai Tanjung Emas Hibahkan 1.400 Karton Food Tray ke 3 Yayasan di Semarang
- Berkat Program Ini, Ekspor Nontambang di Maluku Utara Tumbuh 36,9 Persen YoY di 2025
- Kanwil Bea Cukai Aceh Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2025, Berikut Kiprahnya
- Penyelundupan Sabu-Sabu dari Malaysia Digagalkan Berkat Sinergi Aparat di Nunukan