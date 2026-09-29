Tegas, Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal

jpnn.com, PASURUAN - Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menggelar pemusnahan barang bukti hasil penindakan barang kena cukai ilegal secara simbolis di halaman Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (24/9).

Semua barang yang dimusnahkan menggunakan metode yang ramah lingkungan.

"Barang-barang yang kami musnahkan ini merupakan hasil penindakan sepanjang periode September 2025 hingga Mei 2026," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan Wijang Abdillah.

Dari operasi pengawasan di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, Bea Cukai Pasuruan mengamankan total 11,7 ton barang ilegal yang terdiri atas 6.153.566 batang rokok tanpa pita cukai dan 3.007,2 liter miras ilegal senilai Rp9,39 miliar.

Temuan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor cukai sebesar Rp4,66 miliar.

"Para pelaku diketahui menggunakan berbagai modus operasi untuk mengelabui petugas, mulai dari menyamarkan barang di antara muatan pindahan rumah tangga dan memanfaatkan Perusahaan Jasa Titipan (PJT), hingga mengangkutnya menggunakan kendaraan travel antarkota," ujar Wijang.

Tindakan itu melanggar Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal 10 kali nilai cukai.

Wijang menegaskan penindakan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini merupakan komitmen nyata Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara dan melindungi masyarakat sebagai community protector dari produk yang tidak teruji standar kualitasnya.