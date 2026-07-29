Tegas, Bea Cukai Musnahkan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal Senilai Rp 1,18 Miliar

jpnn.com, TERNATE - Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku bersama Bea Cukai Ternate memusnahkan 631.320 batang rokok dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal pada Selasa (28/7).

Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan sebesar Rp 1.182.607.000 dengan potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 697.863.490.

Barang kena cukai (BKC) ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN) dan telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan yang dipimpin Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku Estty Purwadiani Hidayatie tersebut turut dihadiri unsur aparat penegak hukum (APH), perwakilan instansi Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan rekan media.

Estty menegaskan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan.

"Bea Cukai berkomitmen penuh menjaga hak-hak keuangan negara sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang legal dan fair," tegas Estty dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Menurut Estty, tanpa adanya keadilan dalam berusaha, industri yang legal dan keuangan negara akan tergerus oleh maraknya peredaran barang-barang ilegal.

Dia juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas.