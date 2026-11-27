jpnn.com, PEKANBARU - Kantor Wilayah Bea Cukai Riau bersama Bea Cukai Pekanbaru melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) ada di halaman kantor dan PT Tenang Jaya Sejahtera, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (25/11).

Pemusnahan itu sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan ketentuan kepabeanan dan cukai sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Adapun barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Riau selama 2026 serta Bea Cukai Pekanbaru sepanjang 2023 hingga 2026.

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Secara keseluruhan, barang-barang tersebut berasal dari 112 kali penindakan, terdiri atas 29 penindakan oleh Kanwil Bea Cukai Riau dan 83 penindakan oleh Bea Cukai Pekanbaru.

Total perkiraan nilai barang mencapai Rp28,23 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp16,50 miliar.

Dari keseluruhan barang tersebut, barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) menjadi komoditas yang paling dominan, yakni sebanyak 17.621.405 batang rokok berbagai jenis dan merek tanpa dilekati pita cukai.

Rokok ilegal tersebut diperkirakan bernilai Rp26,87 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp16,13 miliar.

Selain rokok ilegal, pemusnahan juga mencakup 222 unit telepon genggam merek iPhone, pakaian dan sepatu bekas, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa pita cukai, serta berbagai barang lainnya.