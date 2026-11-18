jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Semarang bersama Pemkot Semarang memusnahkan 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, Selasa (17/11).

Nilai barang seluruhnya diperkiraan mencapai Rp9.687.282.880 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp5.981.506.372.

Barang yang dimusnahkan merupakan barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil 79 kali penindakan selama 2026.

Setelah pembakaran rokok secara simbolis dan pemberangkatan truk di Balai Kota Semarang, seluruh rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dimusnahkan melalui proses pencacahan (shredder) dan pembakaran.

Sementara itu, 291 liter MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang hingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Budi Prasetiyo menjelaskan jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan mandiri Bea Cukai Semarang maupun operasi pemberantasan bersama yang didukung anggaran DBHCHT pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar berbagai jalur distribusi, mulai dari toko kelontong, toko daring (online), hingga peredaran melalui sales bermotor.

"Modus pelanggaran yang paling banyak kami temukan di lapangan meliputi penjualan dan pengangkutan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, serta penggunaan pita cukai salah peruntukan," beber Budi.