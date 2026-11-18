Tegas, Bea Cukai Semarang Musnahkan 6,1 Juta Batang Rokok dan 291 Liter MMEA Ilegal
jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Semarang bersama Pemkot Semarang memusnahkan 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, Selasa (17/11).
Nilai barang seluruhnya diperkiraan mencapai Rp9.687.282.880 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp5.981.506.372.
Barang yang dimusnahkan merupakan barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil 79 kali penindakan selama 2026.
Setelah pembakaran rokok secara simbolis dan pemberangkatan truk di Balai Kota Semarang, seluruh rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dimusnahkan melalui proses pencacahan (shredder) dan pembakaran.
Sementara itu, 291 liter MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang hingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Budi Prasetiyo menjelaskan jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan mandiri Bea Cukai Semarang maupun operasi pemberantasan bersama yang didukung anggaran DBHCHT pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar berbagai jalur distribusi, mulai dari toko kelontong, toko daring (online), hingga peredaran melalui sales bermotor.
"Modus pelanggaran yang paling banyak kami temukan di lapangan meliputi penjualan dan pengangkutan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, serta penggunaan pita cukai salah peruntukan," beber Budi.
Bea Cukai Semarang memusnahkan 6,1 juta batang rokok dan 291 liter MMEA ilegal yang merupakan hasil 79 penindakan selama 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi Lintas Instansi di Daerah Ini
- Catat! Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Capai Rp267,2 Triliun per Oktober 2026
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Malang Siapkan UMKM-Eksportir Muda Tembus Pasar Global
- Bea Cukai & Pemkab Malang Musnahkan 3,2 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp4,9 Miliar
- Bea Cukai-Pemkot Semarang Memusnahkan 6 Juta Batang Rokok Ilegal
- Bea Cukai Tingkatkan Pelayanan kepada Pengguna Jasa Lewat Customs Visit Customer