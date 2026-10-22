Tegas, Bea Cukai Tindak 200 Ribu Batang Rokok Ilegal dalam Truk Berpendingin

jpnn.com, SUMBAWA - Bea Cukai Sumbawa menggagalkan peredaran 236.000 batang rokok ilegal dalam truk berpendingin (reefer truck) milik perusahaan ritel ternama.

Penindakan itu terjadi di kawasan Empang Bawah, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (9/10).

Dalam operasi penindakan tersebut, petugas menyita 236.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) tanpa pita cukai (polos).

Dari seluruhnya diperkirakan estimasi nilai barang mencapai Rp353.020.000,00 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp177.592.000.

Pengungkapan kasus itu bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengangkutan rokok diduga ilegal yang melintasi rute Mataram menuju Sumbawa menggunakan truk berpendingin.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Sumbawa melakukan penyisiran di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Bima.

Pertugas berhasil menemukan dan mengentikan kendaraan target di kawasan Empang Bawah untuk dilakukan pemeriksaan.



Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 12 koli rokok tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik barang muatan ritel lainnya.

Siasat yang digunakan sindikat ini tergolong baru dan rapi, yakni menggabungkan komoditas ilegal ke dalam sistem logistik komersial ritel modern berskala nasional.