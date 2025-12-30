Tegas! Dedi Mulyadi Larang Penanaman Sawit di Jawa Barat

jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penanaman sawit di Jabar dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota.

Dia menyebut, keberadaan kebun sawit menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.

"Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang," kata Dedi di Bandung, Selasa (30/12).

Dedi menuturkan telah menerima laporan adanya pihak yang hendak menanam sawit di lereng Gunung Ciremai enam bulan lalu. Dedi mengaku sudah meminta bupati untuk menghentikan rencana tersebut.

"Saya bilang hentikan gak boleh diteruskan, kemudian berhenti," ucapnya.

Sedangkan terkait keberadaan kebun sawit di Cirebon, dia mengaku tidak menerima laporan pengaduan.

Namun, dia memastikan apabila lahan di sana bukan peruntukannya maka harus diganti.

Di beberapa tempat seperti di Sukabumi dan Subang, Dedi mengatakan banyak masyarakat di area Kebun sawit kesulitan mendapatkan air bersih.