menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung

Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung

Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota geng motor pelaku penganiayaan mengenakan baju tahanan setelah ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

BANDUNG - Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono memberikan ultimatum kepada para pelaku geng motor atau kelompok bermotor yang kerap berbuat onar di wilayah ini.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada kelompok bermotor mana pun, yang berani bermain di Kota Bandung akan saya sikat,” kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Kombes Budi mengatakan tak ada tempat untuk para pelaku keonaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Bandung.

“Tidak boleh ada kelompok apa pun yang berani berbuat anarkistis ataupun berbuat pidana di mana pun,” tambah perwira menengah Polri, itu.

Terbaru, aksi meresahkan geng motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Baca Juga:

Korbannya ialah petugas keamanan atau satpam dan beberapa orang di tempat gym.

Para pelaku menganiaya dan merusak bangunan gym hanya karena dipelototi oleh sekuriti.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono bakal menyikat geng motor yang meresahkan di Kota Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI