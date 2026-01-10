Tegas! Mauricio Souza: Persija Tak Akan Main-main di Markas Persib

jpnn.com - Persija Jakarta berangkat dengan keberanian saat menyambangi markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Persiapan Matang dan Motivasi Tinggi Persija

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi derbi yang selalu sarat gengsi dan emosi ini.

Baca Juga: Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bermain Tenang saat Menghadapi Persija

Menurutnya, fokus dan motivasi menjadi kunci agar Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa tampil maksimal.

"Kami memiliki satu minggu persiapan yang luar biasa."

"Para pemain sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini," ucap juru taktik asal Brasil itu.

Souza menekankan bahwa pertandingan ini bukan sekadar soal hasil akhir.

Namun, juga menunjukkan konsistensi dan membangun fondasi yang kuat untuk putaran kedua musim ini.