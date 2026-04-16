Tegas! Unpad Menonaktifkan Terduga Profesor 'Cabul'

Tegas! Unpad Menonaktifkan Terduga Profesor 'Cabul'

Tegas! Unpad Menonaktifkan Terduga Profesor 'Cabul'
Universitas Padjadjaran (Unpad). Foto: Unpad

jpnn.com, BANDUNG - Universitas Padjajaran merespons dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan guru besar Fakultas Keperawatan berinisial IY.

Dosen bergelar profesor itu diduga melakukan tindakan pelecehan verbal terhadap mahasiswi exchange.

Tangkapan layar percakapan 'tak senonoh' antara terduga pelaku dan korban itu pun viral di media sosial.

Rektor Unpad, Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan kampus tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk seksual.

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, Unpad berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika."

"Setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Guna menindaklanjuti laporan yang diterima, Arief mengungkapkan Unpad menonaktifkan sementara terduga pelaku dari seluruh kegiatan akademik.

Selanjutnya, Unpad langsung menjalankan prosedur penanganan dugaan kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Guru besar Unpad diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mahasiswi exchange. Begini langkah kampus.

