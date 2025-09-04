menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Tegas, Uya Kuya Bantah Tudingan ke Luar Negeri saat Rumah Dijarah

Tegas, Uya Kuya Bantah Tudingan ke Luar Negeri saat Rumah Dijarah

Tegas, Uya Kuya Bantah Tudingan ke Luar Negeri saat Rumah Dijarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uya Kuya dan istrinya, Astrid di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presenter sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya membantah tudingan ke luar negeri di tengah kasus penjarahan rumahnya.

Hal tersebut disampaikan Uya Kuya ketika menyambangi Polres Metro Jakarta Timur untuk bertemu salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya, Rabu (3/8).

“Enggak. Demi Allah saya enggak ke luar negeri,” ujar Uya Kuya.

Baca Juga:

Uya meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi beredar di media sosial yang tidak jelas sumbernya.

Dia menjelaskan informasi tidak jelas atau hoaks cenderung dibagikan untuk menggiring opini buruk dan keadaan menjadi tidak terkendali.

Suami Astrid tersebut tidak dapat menutupi rasa kecewanya menjadi korban informasi hoaks, sehingga menyebabkan situasi ini terjadi.

Baca Juga:

“Jadi, please lebih cerdas melihat jangan tergiring hoaks-hoaks di media sosial. Ada video-video saya joget-joget gaji Rp 3 juta segala macam itu yang menggiring, memanas manasi seolah-olah pokoknya intinya itu, dilihat yang benar apa itu video saya benar atau bukan apa yang dituduhkan," ujar dia menjelaskan.

Seusai peristiwa penjarahan, Uya menyatakan dirinya kini masih tinggal di Rumah Aman karena trauma.

Presenter sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya membantah tegas tudingan ke luar negeri di tengah kasus penjarahan rumahnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI