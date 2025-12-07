Tegas, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai Insanul Fahmi
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa mengaku akan segera menggugat cerai suaminya, Insanul Fahmi.
Dia mengambil langkah tersebut setelah Insanul Fahmi ketahuan berselingkuh dengan Inara Rusli.
"Kalau untuk itu, mohon maaf saya sudah memutuskan untuk selesai," kata Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Perempuan yang karib disapa Mawa itu menjelaskan dirinya bakal melayangkan gugatan cerai setelah proses hukum berjalan.
Diketahui, Wardatina Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.
"Iya, tetapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya," bebernya.
Menurut Mawa, sampai sekarang dirinya belum berkomunikasi dengan Insanul Fahmi.
Dia juga belum menerima permintaan maaf atau pun iktikad baik dari Insanul Fahmi maupun Inara Rusli.
