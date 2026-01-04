Tegaskan Fokus Bekerja, Wali Kota Pekanbaru Tolak Isu Perbandingan dan Adu Domba

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki cita-cita maupun agenda untuk maju sebagai Gubernur.

Saat ini pihaknya sepenuhnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan serta pembangunan di Kota Pekanbaru yang masih berjalan.

“Masih banyak pekerjaan rumah di Pekanbaru yang harus kami selesaikan. Saya tidak punya niat atau cita-cita maju sebagai gubernur. Saya nyaman bekerja di Pekanbaru, turun langsung ke lapangan, motoran keliling kota, menyapa masyarakat, melihat kondisi jalan, banjir, dan pelayanan,” tegas Agung, Minggu (4/1).

Dia juga menegaskan tidak ingin dibanding-bandingkan dengan kepala daerah kabupaten/kota lain, apalagi dengan Gubernur.

“Saya tidak ingin dibandingkan dengan siapa pun. Setiap pemimpin punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Tidak elok jika kepemimpinan dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan kesan adu domba,” tuturnya.

Oleh karena itu, Agung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kota Pekanbaru secara selaras dan berkesinambungan.

Secara khusus dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Plt Gubernur Riau, SF Harianto, yang dinilainya memiliki pengalaman dan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan daerah.

“Dengan pengalaman Bapak SF Harianto sebagai Plt Gubernur, saya yakin beliau mampu membangun Riau lebih cepat dan lebih baik. Gagasan dan langkah beliau untuk Pekanbaru perlu kita apresiasi dan dukung bersama,” kata Agung.