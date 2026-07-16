Tegaskan Indonesia Bukan Sekadar Pasar, Menko Airlangga Ikut Dirikan WAICO di China

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Shanghai, China, untuk menandatangani perjanjian pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO).

Kunjungan kerja ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2026.

WAICO sendiri adalah organisasi internasional yang diinisiasi sebagai wadah untuk merumuskan tata kelola, standar etika, dan kolaborasi pengembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di tingkat global.

Keikutsertaan Indonesia di dalam WAICO merupakan tindak lanjut konkret atas komitmen kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital yang sebelumnya telah ditandatangani pada 2022 oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

“Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu penandatangan pertama dalam pembentukan organisasi ini, menegaskan komitmen proaktif pemerintah untuk memastikan Indonesia berperan sebagai subjek utama dalam konstelasi ekonomi digital dunia, bukan sekadar menjadi pasar,“ kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan pendirian WAICO diproyeksikan bakal memberikan dorongan yang signifikan bagi upaya pemerintah dalam menjadikan sektor ekonomi digital sebagai mesin utama penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

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Lebih lanjut, kunjungan kerja itu juga diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis, mengamankan komitmen investasi, serta mendorong kolaborasi dalam transfer teknologi di sektor AI, infrastruktur telekomunikasi, dan robotika canggih bersama sejumlah perusahaan terkemuka China.

Momentum itu juga dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi pola investasi bilateral menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi.