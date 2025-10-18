Tegaskan Kolagen Penting bagi Kesehatan Kulit Sendi & Tulang, Sido Muncul Rancang C+Collagen untuk Pria dan Wanita

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memperkenalkan produk bernama C+Collagen sebagai hasil inovasinya yang terbaru.

Pengenalan produk yang dilaksanakan di Main Lobby Bursa Efek Indonesia (BEI), kawasan SCBD, Jakarta, pada Jumat (17/10), itu menandai langkah Sido Muncul dalam memperluas jaringan bisnisnya di sektor food and beverage (F&B).

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat hadir langsung pada peluncuran C+Collagen. Tokoh penting di industri jamu itu didampingi dua direktur lain di Sido Muncul, yakni Maria Reviani Hidayat dan Budiyanto, Brand Ambassador C+Collagen Syifa Hadju, spesialis bedah plastik dan estetika dr. Timotius Hansen, dan sejumlah key opinion leader (KOL).

Baca Juga: Sido Muncul Siap Berkontribusi Nyata Mendorong Kemandirian Obat Herbal

Irwan Hidayat dalam sambutannya pada pengenalan C+Collagen menyampaikan harapannya agar produk Sido Muncul terus berkembang melampaui kategori jamu dan herbal yang selama ini telah menjadi identitas utama perusahaannya.

Tokoh kelahiran 23 April 1947 di Yogyakarta itu menginginkan Sido Muncul dikenal sebagai produsen produk kesehatan yang beragam dan elevan dengan kebutuhan gaya hidup modern. Irwan Hidayat pun membeber pandangan filosofis C+Collagen sebagai produk yang berfokus pada fungsi kesehatan kulit tersebut.

"Saya berharap bahwa nanti di Indonesia ini yang sudah cantik-cantik, jadi negeri yang penampilannya lebih hebat lagi. Pokoknya salah satu cirinya negeri maju ialah mengutamakan penampilan, dan itu sudah terjadi, mulai terjadi," ujar Irwan.

C+Collagen merupakan minuman kesehatan yang diformulasikan secara khusus untuk memberikan manfaat ganda bagi konsumen. Kandungan utamanya mencakup collagen tripeptide sebanyak 500 mg.

Selain mengandung kolagen, C+Collagen juga diperkaya dengan vitamin C dosis tinggi (1000 mg) dan vitamin lain yang lengkap. Kombinasi itu bertujuan memberikan dukungan nutrisi yang optimal bagi tubuh.