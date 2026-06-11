Tegaskan Raffi Ahmad Tak Ada Transaksi dengan Blueray, Hotman Paris: Kenal Saja Gak

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kuasa hukum Raffi Ahmad, Hotman Paris menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memesan gawai dari toko Blueray.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan Raffi Ahmad tak mengenal maupun mengetahui soal Blueray.

Pasalnya, pertemuan suami Nagita Slavina itu dan pihak Blueray terjadi tidak sengaja ketika Raffi tengah berada di New York, Amerika Serikat, setelah mengikuti ajang maraton di Chicago.

Saat itu, ada beberapa orang dari toko Blueray memanggilnya untuk sekadar berfoto bersama, seusai Raffi Ahmad mengunjungi gerai usaha milik warga Indonesia di New York, yakni Awang Kitchen dan Indo Java.

"Raffi tidak pernah, Raffi tidak pernah memesan iPhone maupun laptop dari Blueray. Tidak pernah pesan. Dua, Raffi kenal saja enggak siapa itu Blueray, ya. Hanya kebetulan berkunjung ke restoran Awang Kitchen di Amerika, di sampingnya ada Blueray," ujar Hotman Paris di kawasan Kebayoran, Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Dia menuturkan salah seorang yang berfoto dengan Raffi Ahmad di depan toko Blueray juga telah buka suara.

Adapun Raffi Ahmad tidak mau menerima barang gratis yang ditawarkan oleh pihak Blueray.

Hotman Paris menegaskan bahwa kliennya tak pernah berkomunikasi dengan pihak Blueray setelah momen foto bersama itu.