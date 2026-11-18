jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Muhaimin menyampaikan hal itu untuk merespons polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan rencana alih fungsi Hutan Kota UI menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dia memastikan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan tidak menyetujui apabila kawasan Hutan Kota UI dialihfungsikan menjadi bangunan.

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“Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keputusan membangun sekolah rakyat di hutan kota. Saya sudah koordinasi dengan para pihak dan saya bisa memastikan bahwa sekolah rakyat tidak dibangun di hutan kota UI,” ucap Muhaimin, pada Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ini tengah mencari lokasi yang memungkinkan untuk menampung masyarakat yang berhak mengikuti program Sekolah Rakyat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Ketua Umum PKB itu juga menegaskan tidak akan menyetujui apabila Hutan Kota UI dialihfungsikan menjadi gedung.

“Saya pastikan saya tidak akan setuju apabila hutan kota dialihfungsikan menjadi gedung,” kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir maupun bereaksi berlebihan terhadap isu tersebut karena tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.