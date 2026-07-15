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Tegaskan Siap Hadapi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak, Sarwendah Bakal Lakukan Hal Ini

Tegaskan Siap Hadapi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak, Sarwendah Bakal Lakukan Hal Ini
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Sarwendah Tan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi proses persidangan gugatan hak asuh anak.

Komitmen tersebut diambil demi kepentingan dan masa depan sang anak.

Saat ini, sidang gugatan hak asuh anak tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

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Adapun gugatan hak asuh anak itu didaftarkan oleh Ruben Onsu melalui kuasa hukimnya. Sidang perdana telah digelar pada Rabu (15/7).

"Satu hal yang perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwendah sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi," ujar Abraham Simon.

Dia mengatakan, fokus kliennya dalah menjaga kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak-anaknya.

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"Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya," kata Abraham Simon.

Dia mengatakan, kliennya bakal kooperatif, transparan, dan menunjukkan itikad baik dalam mengikuti seluruh tahapan persidangan tersebut.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi proses persidangan gugatan hak asuh anak.

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