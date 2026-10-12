Tegaskan Sikap PAN, Viva Yoga Sindir Partai yang Masih Ragu Dukung Prabowo di 2029
jpnn.com, JAKARTA - Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partainya sebagaimana dinyatakan ketum Zulkifli Hasan, berkomitmen mendukung Prabowo Subianto bisa menjabat Presiden RI selama dua periode.
Hal demikian dikatakan Viva menyikapi sikap Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menyatakan partai berkelir kuning mendukung Prabowo selama dua periode.
"Sikap PAN sudah jelas untuk mendukung kembali Presiden Prabowo di Pilpres 2029 nanti," kata Viva Yoga kepada awak media, Senin (12/10).
Dia mengatakan publik sudah tidak perlu bertanya arah dukungan PAN pada 2029, karena sikap resmi sudah dinyatakan pada momen Rakernas 2025.
"Kalau PAN, sikapnya sudah jelas. Tidak usah ditanya-tanya lagi, justru yang harus ditanya itu ke partai-partai yang masih mengambang, masih berhitung, masih wait and see," ujar Viva Yoga.
Namun, PAN belum secara terbuka mengungkap sosok yang akan didukung mendampingi Prabowo pada 2029.
Menurut Viva, PAN menyerahkan kepada Prabowo terkait penentuan sosok cawapres pada 2029.
"Soal siapa calon wakil presiden, PAN menyerahkan sepenuhnya ke capres," ujarnya.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut sikap partainya terkait keberlanjutan pemerintahan Prabowo sudah disampaikan sejak 2025.
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