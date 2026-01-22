Tegaskan Standar Keselamatan, Jetour T2 Sabet 5 Bintang di ASEAN NCAP
jpnn.com, JAKARTA - Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (Asean NCAP).
Model itu mendapat total skor mencapai 86,50 poin. Pencapaian itu menegaskan Jetour T2 memiliki kemampuan dalam aspek keselamatan kendaraan dan perlindungan aktif.
Hasil tersebut sekaligus memvalidasi kualitas mobil bergaya boxy itu sebagai “Rugged Adventure SUV” yang tidak hanya tangguh dari sisi desain dan performa, tetapi mampu memberikan proteksi kelas dunia bagi penggunanya.
President Director PT Jetour Sales Indonesia, Peter Zhang mengungkapkan pencapaian lima bintang Asean NCAP itu menjadi validasi atas filosofi Travel+.
"Kami ingin memastikan konsumen Indonesia selalu didukung oleh teknologi keselamatan yang memberikan rasa aman, bukan hanya mengandalkan ketangguhan mesin,” ujar Peter dalam siaran persnya, Kamis (22/1).
Relevansi hasil itu semakin kuat mengingat kondisi lalu lintas Indonesia yang padat dengan kendaraan roda dua.
Dalam kategori Keselamatan Pengendara Sepeda Motor (MS), sistem Blind Spot Detection (BSD) pada mobil itu mencatatkan performa tinggi dengan meraih skor sempurna.
Capaian ini mencerminkan pemahaman Jetour terhadap karakteristik jalan serta kebutuhan keselamatan yang spesifik di kawasan ASEAN.
Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan di ASEAN NCAP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suzuki Jimny Bekas Disebut Punya Harga Stabil, Bisa Jadi Investasi
- Tata Punch Terbaru Hadir Lebih Modern, Harga Rp 100 Jutaan
- Menyiksa Jetour T2 di Lintasan Off-road
- Jetour T2 Disebut Sudah Dipesan 700 Unit, Dikirim ke Konsumen Bulan Depan
- Jetour T2 Laris Manis, Program Early Adventure Benefit Diperluas hingga 1.000 Konsumen
- JMI Siapkan Jetour T2 PHEV Tahun Depan, Intip Spesifikasinya