Teguh Satya Bhakti Sebut Pengunduran Diri Gibran Tak Pengaruhi Posisi Prabowo

jpnn.com - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta Dr. Teguh Satya Bhakti mengatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak akan memengaruhi posisi Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Teguh Satya merespons kabar Gibran mundur di tengah polemik ijazah SMA dan upaya pemakzulan yang bergulir di DPR RI.

Teguh menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak membatalkan atau menggoyahkan legitimasi Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

Dia menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pencalonan terdahulu hanya membatalkan sebagian atau memerintahkan pembatalan Surat Keterangan Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang sebelumnya dijadikan salah satu syarat administratif pencalonan.

"Hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan posisi Presiden," kata Teguh dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Teguh menuturkan UUD NRI 1945 memang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan (Pasal 6A ayat 1). Namun, konstitusi tidak mengatur pemberhentian atau pengunduran diri harus dilakukan dalam satu pasangan.

"Dalam hukum berlaku asas legalitas, kebebasan berkontrak, hingga kaidah Al-Ashlu Fil Asy-ya' Al-Ibahah (sepanjang tidak diatur atau dilarang, maka diperbolehkan). Karena tidak ada norma yang menyatakan mundur bersama, maka mundurnya Wakil Presiden sah secara hukum dan kedudukan Presiden Prabowo tetap kokoh," tuturnya.

Terkait langkah administratif berikutnya, Teguh menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa. Hal itu penting untuk menciptakan konvensi ketatanegaraan yang baku di Indonesia.