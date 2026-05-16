Tegur Pengunjung Kelurahan, Petugas PPSU Jaktim Dipukuli-Ditusuk
jpnn.com, JAKARTA - Tak terima ditegur, pengunjung kantor kelurahan memukuli dan menusuk seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim).
Korban bernama Endri (52). Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (14/5) sekitar pukul 05.00 WIB.
"Iya saya ditusuk setelah saya menegur pelaku yang mau ke Kantor Kelurahan Bidara Cina," kata Endri, Jumat.
Dia menceritakan baru saja menyapu sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Otista Raya, sebelum kembali ke kantor kelurahan untuk melakukan absensi dan beristirahat sejenak bersama rekan kerjanya yang sedang piket.
Menurut Endri, insiden bermula ketika seorang remaja memasuki area kantor kelurahan tanpa melepas alas kaki.
Dia pun menegur secara baik-baik demi menjaga kebersihan area yang baru saja dibersihkan.
"Saya ngobrol dengan teman yang sedang piket. Ada anak masuk ke kantor kelurahan, saya tegur, 'Tolong sendalnya dicopot'. Di aula, kan, baru dipel, kasihan orang yang kerja jadi kotor lagi," jelas Endri.
Namun, teguran tersebut justru memicu emosi pelaku. Pelaku langsung melontarkan kata-kata kasar dan tidak terima atas teguran yang disampaikan. Lalu, situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi pemukulan.
