Teka-teki Masa Depan Pep Guardiola di Manchester City Akan Terungkap Pekan Ini

jpnn.com - Masa depan Pep Guardiola bersama Manchester City akan ditentukan setelah final Carabao Cup 2026 melawan Arsenal.

Melansir Daily Mail, pria kelahiran 18 Januari 1971 itu menyatakan akan mengambil keputusan setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini.

Laga final Carabao Cup 2026 antara Manchester City melawan Arsenal rencananya digelar Minggu (22/3/2026) di Stadion Wembley.

"Pep Guardiola akan mengambil keputusan terkait masa depannya di Manchester City setelah final Carabao Cup," bunyi pengumuman Daily Mail.

Pep Guardiola merupakan salah satu manajer tersukses dalam sejarah Manchester City sejak bergabung pada 2016.

Pelatih asal Spanyol itu telah mempersembahkan enam gelar Premier League serta satu trofi Liga Champions pada musim 2022/23.

Prestasi tersebut juga mencakup empat gelar Carabao Cup, tiga Community Shield, dua Piala FA, serta masing-masing satu trofi Piala Super UEFA dan Piala Dunia Antarklub.

Raihan tersebut terbilang luar biasa sejak Manchester City diakuisisi oleh Abu Dhabi United Group pada 2008.