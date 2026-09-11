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Tekad Besar Pelatih Persija Shin Tae Yong Saat Bersua Persib

Tekad Besar Pelatih Persija Shin Tae Yong Saat Bersua Persib
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Catatan buruk alias tidak pernah menang Persija Jakarta atas Persib Bandung sejak 2023 menjadi perhatian Pelatih Shin Tae Yong.

Shin pun bertekad membawa timnya mengakhiri rekor buruk itu di Jakarta besok Sabtu.

"Mendengar (Persija tidak pernah menang lawan Persib sejak 2023) ini saya menjadi lebih teguh dan mempersiapkan tim lebih baik, lebih kuat," kata Shin dalam konferensi pers menjelang laga di Jakarta, Jumat.

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Dia mengatakan Persija menunjukkan perkembangan positif setelah menang 1-0 atas Borneo FC Samarinda pada laga perdana.

Kemenangan itu mengakhiri catatan Persija yang tidak pernah meraih tiga poin di kandang Borneo selama sejak 2016.

Hasil itu, kata Shin, menjadi modal penting bagi timnya untuk menghadapi Persib dan sekaligus berupaya mengakhiri rekor tanpa kemenangan dalam pertemuan kedua tim sejak 2023.

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"Saya berkomitmen agar bisa memenangkan pertandingan besok," kata Shin.

Dia menilai laga melawan Persib sangat penting untuk menjaga tren positif Persija pada awal musim. Oleh karena itu, Shin meminta pemain tetap fokus dan tampil maksimal sepanjang pertandingan.

Catatan buruk alias tidak pernah menang Persija Jakarta atas Persib Bandung sejak 2023 menjadi perhatian Pelatih Shin Tae Yong.

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